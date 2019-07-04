Главная Новости Криминал и происшествия Фура, протаранившая легковушку, парализовала движение на рынке Барабашово (ВИДЕО, ФОТО)
04.07.2019  17:08   

Фура, протаранившая легковушку, парализовала движение на рынке Барабашово (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 4 июля около 13:30 на улице Тюринской, 158.


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Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2111 и Volvo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Установить виновника столкновения на месте не удалось.

Патрульные собрали матeриал на ДТП, который пeрeдадут на доработку в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для установления обстоятельства ДТП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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