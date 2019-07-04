Фура, протаранившая легковушку, парализовала движение на рынке Барабашово (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 4 июля около 13:30 на улице Тюринской, 158.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2111 и Volvo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Установить виновника столкновения на месте не удалось.
Патрульные собрали матeриал на ДТП, который пeрeдадут на доработку в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области для установления обстоятельства ДТП.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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