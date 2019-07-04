04.07.2019 19:41

Станция метро Спортивная вновь открыта для пассажиров

Об этот сообщил метрополитен в соцсети.



//kharkov.moygorod.ua

Как сообщает страничка в соцсети Фейсбук Харьковского метрополитена, в 19:30 станция метро «Спортивная» открыта для обслуживания пассажиров.

Напомним, что ранее мы сообщали о закрытии станции в связи с сообщением о минировании. Она была закрыта на полтора часа. Сейчас ситуация уже стаблизировалась и метро работает в обычном режиме.