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04.07.2019  19:41   

Станция метро Спортивная вновь открыта для пассажиров

Об этот сообщил метрополитен в соцсети.


//kharkov.moygorod.ua

Как сообщает страничка в соцсети Фейсбук Харьковского метрополитена, в 19:30 станция метро «Спортивная» открыта для обслуживания пассажиров.

Напомним, что ранее мы сообщали о закрытии станции в связи с сообщением о минировании. Она была закрыта на полтора часа. Сейчас ситуация уже стаблизировалась и метро работает в обычном режиме.

Тэги:  метро, минирование, харьков
 
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