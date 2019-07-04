Станция метро Спортивная вновь открыта для пассажиров

Об этот сообщил метрополитен в соцсети.
Как сообщает страничка в соцсети Фейсбук Харьковского метрополитена, в 19:30 станция метро «Спортивная» открыта для обслуживания пассажиров.
Напомним, что ранее мы сообщали о закрытии станции в связи с сообщением о минировании. Она была закрыта на полтора часа. Сейчас ситуация уже стаблизировалась и метро работает в обычном режиме.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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