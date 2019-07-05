ДТП на Сумской: представители потерпевших обжалуют действия экспертов и следователя

Представители потерпевших по делу Зайцевой–Дронова готовят ряд обращений в правоохранительные органы по экспертам.
Представительница пострадавших Лариса Матвеева будет инициировать расследование в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые делали исследования по наркотикам Зайцевой.
Представитель потерпевших Дмитрий Марцонь готовит обращение в Государственное бюро расследований относительно действий следователя Волкова и нарколога Федирко. Нарколог Федирко в суде заявила, что действовала по указанию следователя Волкова, и именно он приказал не брать дополнительно биологические образцы у Зайцевой, что привело к неполноценному анализу.
Об этом сообщила журналист Татьяна Доцяк в своем Facebook.
Кроме того, в полиции находится уголовное производство по техническим экспертам, которое инициировал адвокат ДроноваСергей Перепелица – харьковские эксперты не смогли вычислить скорость Зайцевой.
Как отметила Доцяк, “правоохранительные органы не заинтересованы в расследовании. Ведь придется дальше разматывать веськлубок со всеми полицейскими и прокурорами. Но инициатива адвокатов – это очень круто, потому что важно не только получитьсправедливый приговор, добиться, чтобы он вступил в силу, но и наказать тех, кто делал так, чтобы справедливого наказанияможно было избежать. И такую сплоченность я впервые вижу”.
В свою очередь адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь отметил, что пострадавшие и их адвокаты в течение недели подпишут и отправят в Государственный бюро расследований и в Офис президента Украины два обращения: к президенту - с просьбой взять дело Зайцевой - Дронова на контроль, в ГБР - с требованием открыть уголовное производство и расследовать служебной халатности следователя по делу.
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Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
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