Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Сумской: представители потерпевших обжалуют действия экспертов и следователя
05.07.2019  08:52   

ДТП на Сумской: представители потерпевших обжалуют действия экспертов и следователя

Представители потерпевших по делу Зайцевой–Дронова готовят ряд обращений в правоохранительные органы по экспертам.


// facebook

Представительница пострадавших Лариса Матвеева будет инициировать расследование в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые делали исследования по наркотикам Зайцевой.

Представитель потерпевших Дмитрий Марцонь готовит обращение в Государственное бюро расследований относительно действий следователя Волкова и нарколога Федирко. Нарколог Федирко в суде заявила, что действовала по указанию следователя Волкова, и именно он приказал не брать дополнительно биологические образцы у Зайцевой, что привело к неполноценному анализу.

Об этом сообщила журналист Татьяна Доцяк в своем Facebook.

Кроме того, в полиции находится уголовное производство по техническим экспертам, которое инициировал адвокат ДроноваСергей Перепелица – харьковские эксперты не смогли вычислить скорость Зайцевой.

Как отметила Доцяк, “правоохранительные органы не заинтересованы в расследовании. Ведь придется дальше разматывать веськлубок со всеми полицейскими и прокурорами. Но инициатива адвокатов – это очень круто, потому что важно не только получитьсправедливый приговор, добиться, чтобы он вступил в силу, но и наказать тех, кто делал так, чтобы справедливого наказанияможно было избежать. И такую сплоченность я впервые вижу”.

В свою очередь адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь отметил, что пострадавшие и их адвокаты в течение недели подпишут и отправят в Государственный бюро расследований и в Офис президента Украины два обращения: к президенту - с просьбой взять дело Зайцевой - Дронова на контроль, в ГБР - с требованием открыть уголовное производство и расследовать служебной халатности следователя по делу.

Источник:   Тетяна Доцяк
 Тэги:  дтп, потерпевшие, харьков, адвокаты, суд, обращение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Криминал и происшествия Фура, протаранившая легковушку, парализовала движение на рынке Барабашово (ВИДЕО, ФОТО) 04.07 Криминал и происшествия Столкновение ВАЗов на Одесской: автомобиль оказался в клумбе 03.07 Криминал и происшествия Утреннее ДТП: у реки столкнулисть гордость иранского и чешского автопромов (ФОТО)
 
 

Видео

Скандал с двойным гражданством одного из кандидатов в нардепы по 169 округу Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 