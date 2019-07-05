05.07.2019 08:52

ДТП на Сумской: представители потерпевших обжалуют действия экспертов и следователя

Представители потерпевших по делу Зайцевой–Дронова готовят ряд обращений в правоохранительные органы по экспертам.



// facebook

Представительница пострадавших Лариса Матвеева будет инициировать расследование в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые делали исследования по наркотикам Зайцевой.

Представитель потерпевших Дмитрий Марцонь готовит обращение в Государственное бюро расследований относительно действий следователя Волкова и нарколога Федирко. Нарколог Федирко в суде заявила, что действовала по указанию следователя Волкова, и именно он приказал не брать дополнительно биологические образцы у Зайцевой, что привело к неполноценному анализу.

Об этом сообщила журналист Татьяна Доцяк в своем Facebook.

Кроме того, в полиции находится уголовное производство по техническим экспертам, которое инициировал адвокат ДроноваСергей Перепелица – харьковские эксперты не смогли вычислить скорость Зайцевой.

Как отметила Доцяк, “правоохранительные органы не заинтересованы в расследовании. Ведь придется дальше разматывать веськлубок со всеми полицейскими и прокурорами. Но инициатива адвокатов – это очень круто, потому что важно не только получитьсправедливый приговор, добиться, чтобы он вступил в силу, но и наказать тех, кто делал так, чтобы справедливого наказанияможно было избежать. И такую сплоченность я впервые вижу”.

В свою очередь адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь отметил, что пострадавшие и их адвокаты в течение недели подпишут и отправят в Государственный бюро расследований и в Офис президента Украины два обращения: к президенту - с просьбой взять дело Зайцевой - Дронова на контроль, в ГБР - с требованием открыть уголовное производство и расследовать служебной халатности следователя по делу.