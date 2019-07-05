В Харькове искали взрывчатку на стадионе и в подземке (ФОТО)

Полиция проверяла информацию о заминировании стадиона и станции метро в Харькове
По данным полиции, сообщение о закладке взрывчатки на стадионе "Металлист" и станции метро "Спортивная" поступило в полицию 4 июля.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Правоохранители провели осмотр помещений и прилегающей территории. Было эвакуировано несколько сот человек. Взрывоопасных предметов не нашли.
Станция метро "Спортивная" была закрыта с 18.00 до 19.30. На место выезжали взрывотехники, которые провели осмотр территории.
Поезда следовали через станцию без остановки.
Полиция продолжает расследование.
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