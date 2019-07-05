Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове искали взрывчатку на стадионе и в подземке (ФОТО)
05.07.2019  08:31   

В Харькове искали взрывчатку на стадионе и в подземке (ФОТО)

Полиция проверяла информацию о заминировании стадиона и станции метро в Харькове


// facebook

По данным полиции, сообщение о закладке взрывчатки на стадионе "Металлист" и станции метро "Спортивная" поступило в полицию 4 июля.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители провели осмотр помещений и прилегающей территории. Было эвакуировано несколько сот человек. Взрывоопасных предметов не нашли.

Станция метро "Спортивная" была закрыта  с 18.00 до 19.30. На место выезжали взрывотехники, которые провели осмотр территории.

Поезда следовали через станцию без остановки.

Полиция продолжает расследование.

Тэги:  минирование, полиция, харьков, эвакуация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Криминал и происшествия Станция метро Спортивная вновь открыта для пассажиров 02.07 Криминал и происшествия Один из террористов, который «минировал» объекты в Харькове, вышел из СИЗО (ВИДЕО) 01.07 Криминал и происшествия В «День молодежи» перекрывали метро
 
 

Видео

Скандал с двойным гражданством одного из кандидатов в нардепы по 169 округу Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 