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05.07.2019  10:54   

Постояльцев харьковских отелей эвакуировали по тревоге

Вечером 4 июля в Харькове «минировали» не только стадион «Металлист» и станцию метро «Споривная», но и пять отелей.


// Нацполиция

Анонимное электронное сообщение о заминировании поступило в ГУ НП в Харьковской области в17:00, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

По сообщению неизвестного были заминированы:
– гостиница «Националь», Шевченковский район, ул. Науки, 21;
– отель «Баден-Баден», Дергачевский район, с. Малая Даниловка;
– отель  «Деголь», Слободской район, площадь Защитников Украины, 17-А;
– отель  «Артуа», Немышлянская район, ул. Льва Ландау, 151-В;
– отель India Palac, Киевский район, ул. Матюшенко, 14;
станция метро «Спортивная» и стадион «Металлист».

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Персонал, посетители и жители эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.

Станция метро «Спортивная» открыта для пассажиров с 19 30 4 июля.

Тэги:  минирование, харьков
 
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