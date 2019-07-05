05.07.2019 10:54

Постояльцев харьковских отелей эвакуировали по тревоге

Вечером 4 июля в Харькове «минировали» не только стадион «Металлист» и станцию метро «Споривная», но и пять отелей.



// Нацполиция

Анонимное электронное сообщение о заминировании поступило в ГУ НП в Харьковской области в17:00, сообщили в оперативной сводке ХОГА.



По сообщению неизвестного были заминированы:

– гостиница «Националь», Шевченковский район, ул. Науки, 21;

– отель «Баден-Баден», Дергачевский район, с. Малая Даниловка;

– отель «Деголь», Слободской район, площадь Защитников Украины, 17-А;

– отель «Артуа», Немышлянская район, ул. Льва Ландау, 151-В;

– отель India Palac, Киевский район, ул. Матюшенко, 14;

– станция метро «Спортивная» и стадион «Металлист».

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Персонал, посетители и жители эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.

Станция метро «Спортивная» открыта для пассажиров с 19 30 4 июля.