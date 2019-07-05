Постояльцев харьковских отелей эвакуировали по тревоге

Вечером 4 июля в Харькове «минировали» не только стадион «Металлист» и станцию метро «Споривная», но и пять отелей.
Анонимное электронное сообщение о заминировании поступило в ГУ НП в Харьковской области в17:00, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
По сообщению неизвестного были заминированы:
– гостиница «Националь», Шевченковский район, ул. Науки, 21;
– отель «Баден-Баден», Дергачевский район, с. Малая Даниловка;
– отель «Деголь», Слободской район, площадь Защитников Украины, 17-А;
– отель «Артуа», Немышлянская район, ул. Льва Ландау, 151-В;
– отель India Palac, Киевский район, ул. Матюшенко, 14;
– станция метро «Спортивная» и стадион «Металлист».
По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Персонал, посетители и жители эвакуировались.
Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.
Станция метро «Спортивная» открыта для пассажиров с 19 30 4 июля.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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