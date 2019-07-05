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05.07.2019  12:21   

Кто убил мужчину в сгоревшей квартире, выяснила полиция

Полицейские установили причастного к смерти мужчины в Холодногорском районе.


// Нацполиция

Напомним, 3 июля во время тушения пожара в одной из квартир многоэтажки по Резниковскому переулку обнаружили в постели тело мужчины с признаками насильственной смерти, а именно ножевым ранением межреберной области.

Оперативники установили личность убийцы. Злоумышленником оказался неоднократно ранее судимый 40-летний мужчина.

Досудебное расследование установило, что накануне пожара хозяин квартиры распивал алкогольные напитки с малознакомым товарищем. Затем знакомый начал требовать пароли от банковских карточек мужчины, чтобы купить еще алкоголя. Во время схватки он ударил ножом хозяина квартиры, закрыл ее и ушел с карточками. Через сутки в доме произошло замыкание электропроводки из-за работающего вентилятора, в результате чего вник пожар.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, пожар, полиция, харьков
 
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