05.07.2019 13:41

Прокуроры нагрянули в женскую колонию - часть заключенных будут отбывать срок... дома (ФОТО)

Продолжает осуществляться украинско-норвежский проект «NORLAU Проект пробации».



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, начальник отдела прокуратуры области Роман Дмитренко и прокурор отдела Виктория Мельник совместно с представителями филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в области посетили Качановскую исправительную колонию №54 в рамках пилотного проекта «NORLAU Проект пробации».

Во время визита состоялась очередная встреча с заключенными женщинами с целью отбора их к участию в норвежско-украинском проекте по внедрению прогрессивной европейской модели подготовки осужденных к освобождению.

Речь идет о работе с осужденными к лишению свободы, направленную на замену наказания более мягким (согласно требованиям ст.82 Уголовного Кодекса Украины) и мероприятий, способствующих их ресоциализации и уменьшению рисков совершения повторных уголовных правонарушений.

«На промежуточном этапе к пилотной группы отобраны 9 женщин. С каждой мы обсудили порядок и условия возможной замены наказания: с лишения свободы - на исправительные работы. В частности, осужденным, имеют положительные характеристики, предлагается неотбытый срок наказания провести не в колонии, а на свободе - вместе со своими родными, по месту проживания. Но среди главных условий - они должны работать и зарабатывать на жизнь. Со своей стороны, Центр пробации будет способствовать их трудоустройству через службу занятости, предоставлять другую социальную поддержку », - отметил Р. Дмитренко.

Справка:

В 2016 году между Министерствами юстиции Норвегии и Украины подписан меморандум о сотрудничестве по предоставлению Норвегией поддержки в становлении полноценной системы пробации в Украине, а официальное начало работы проекта пробации NORLAU - в 2018 года.

В Харькове проект реализуется на базе Государственного учреждения «Качановская исправительная колония №54».

В рамках «NORLAU Проект пробации» отрабатывается взаимодействие между учреждениями исполнения наказаний и органами пробации с привлечением государственных и негосударственных организаций в процесс сопровождения осужденных для обеспечения их успешной реинтеграции в общество с учетом норвежского опыта с применением таких рабочих инструментов как «оценка потребностей и ресурсов осужденного» и составления Плана подготовки к освобождению.