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05.07.2019  13:41   

Прокуроры нагрянули в женскую колонию - часть заключенных будут отбывать срок... дома (ФОТО)

Продолжает осуществляться украинско-норвежский проект «NORLAU Проект пробации».


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает Прокуратура, начальник отдела прокуратуры области Роман Дмитренко и прокурор отдела Виктория Мельник совместно с представителями филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в области посетили Качановскую исправительную колонию №54 в рамках пилотного проекта «NORLAU Проект пробации».
 
Во время визита состоялась очередная встреча с заключенными женщинами с целью отбора их к участию в норвежско-украинском проекте по внедрению прогрессивной европейской модели подготовки осужденных к освобождению.
 
Речь идет о работе с осужденными к лишению свободы, направленную на замену наказания более мягким (согласно требованиям ст.82 Уголовного Кодекса Украины) и мероприятий, способствующих их ресоциализации и уменьшению рисков совершения повторных уголовных правонарушений.
 
«На промежуточном этапе к пилотной группы отобраны 9 женщин. С каждой мы обсудили порядок и условия возможной замены наказания: с лишения свободы - на исправительные работы. В частности, осужденным, имеют положительные характеристики, предлагается неотбытый срок наказания провести не в колонии, а на свободе - вместе со своими родными, по месту проживания. Но среди главных условий - они должны работать и зарабатывать на жизнь. Со своей стороны, Центр пробации будет способствовать их трудоустройству через службу занятости, предоставлять другую социальную поддержку », - отметил Р. Дмитренко.
 
Справка:
 
В 2016 году между Министерствами юстиции Норвегии и Украины подписан меморандум о сотрудничестве по предоставлению Норвегией поддержки в становлении полноценной системы пробации в Украине, а официальное начало работы проекта пробации NORLAU - в 2018 года.
 
В Харькове проект реализуется на базе Государственного учреждения «Качановская исправительная колония №54».
 
В рамках «NORLAU Проект пробации» отрабатывается взаимодействие между учреждениями исполнения наказаний и органами пробации с привлечением государственных и негосударственных организаций в процесс сопровождения осужденных для обеспечения их успешной реинтеграции в общество с учетом норвежского опыта с применением таких рабочих инструментов как «оценка потребностей и ресурсов осужденного» и составления Плана подготовки к освобождению.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  тюрьма, прокуроры, харьков
 
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