Лавровый венок из Грузии не смог объехать харьковских инспекторов

Популярная приправа не прошла фитосанитарный контроль
Государственными фитосанитарным инспекторами отдела фитосанитарных мер на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковськой области 03. во время контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования - лавровый лист (0910) в количестве 9 т. прибывшие из Грузии без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.
На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.
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Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
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