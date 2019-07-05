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05.07.2019  14:45   

Лавровый венок из Грузии не смог объехать харьковских инспекторов

Популярная приправа не прошла фитосанитарный контроль


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Государственными фитосанитарным инспекторами отдела фитосанитарных мер на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковськой области 03. во время контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования - лавровый лист (0910) в количестве 9 т. прибывшие из Грузии без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.

На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.

Источник:   ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области
 Тэги:  контроль, таможня, харьков, грузия, лавр
 
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