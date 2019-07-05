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05.07.2019  15:19   

Смертельное ДТП на трассе: пьяный водитель выехал на встречку (ФОТО)

Под Харьковом в результате столкновения иномарки и микроавтобуса погиб человек.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, еще двух водителей автомобилей и 6 пассажиров автомобиля Ford с телесными повреждениями доставили в Валковскую больницу.
 
Личности пассажиров и степень тяжести полученных травм устанавливаются.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Как уточняет правоохранители, 5 ноября около 9:10 в районе 434 км на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение автомобиля Hyundai под управлением 47-летнего водителя, который двигался со стороны Киева в направлении Харькова, и микроавтобуса Ford под управлением 23- летнего водителя.
 
Установлено, что автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с указанным транспортным средством. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 32-летний житель Валковского района, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.
 
Следствателем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смертельное дтп, авария, харьков
 
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