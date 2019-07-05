05.07.2019 15:19
Смертельное ДТП на трассе: пьяный водитель выехал на встречку (ФОТО)
Под Харьковом в результате столкновения иномарки и микроавтобуса погиб человек.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, еще двух водителей автомобилей и 6 пассажиров автомобиля Ford с телесными повреждениями доставили в Валковскую больницу.
Личности пассажиров и степень тяжести полученных травм устанавливаются.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Как уточняет правоохранители, 5 ноября около 9:10 в районе 434 км на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение автомобиля Hyundai под управлением 47-летнего водителя, который двигался со стороны Киева в направлении Харькова, и микроавтобуса Ford под управлением 23- летнего водителя.
Установлено, что автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с указанным транспортным средством. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 32-летний житель Валковского района, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.
Следствателем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.