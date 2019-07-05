05.07.2019 16:49

Дело на три миллиона: мошенник, разбойник, грабитель и вор сядет в тюрьму

Он входил в доверие к людям, перевоплощаясь в криминального авторитета, друга политика или неизлечимо больного, выманив миллионы.



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Приговором Харьковского районного суда области 36-летнего харьковчанина признали виновным в серии мошенничеств, разбое, грабеже и краже (ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2 ст. 185, ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обстоятельства дела:

В июле 2013 Июнь 2016 осужденный совершил ряд преступлений, большинство из которых - мошенничества. Жертвами афериста становились состоятельные бизнесмены, одинокие женщины, случайные знакомые. Схемы всегда были разными. Мошенник очень быстро входил в доверие к почти незнакомых людей, после чего «профессионально» выманивал деньги.

Наибольшую сумму - более 1 млн. грн. - злоумышленнику удалось выманить у супругов харьковских бизнесменов. Аферист познакомился с предпринимателями через общего друга и в течение 2 месяцев терроризировал семью, каждый раз придумывая новые схемы наживы.

Он инсценировал звонки с угрозами физической расправы и уничтожения бизнеса, а затем взялся «помочь» семье избежать неприятностей. Вор заверил предпринимателей, что им угрожают чрезвычайно серьезные люди и лучше будет «откупиться».

Злоумышленник несколько раз принимал у супругов большие суммы, которые якобы передавал бандитам. А когда понял, что таким образом получить денег больше не удастся, придумал очередной «поворот» истории. Он сказал предпринимателям, вымогателей на самом деле не существовало, а «откупные» присваивал их общий товарищ, в реальности и не подозревал о преступную схему.

«Благородный» мошенник снова обещал свою помощь в возвращении затраченных средств, однако бизнесмены начали догадываться, кто на самом деле стоит за шантажом и угрозами, и отказались платить дельцу по псевдоуслуги. Тогда осужденный обратился к запугиваний и вымогательства направления. Женщине он угрожал сексуальным насилием и во время одной из встреч забрал золотые украшения. С ее мужа он требовал деньги, а когда не получил вожделенных купюр, также сорвал с его шеи золотую цепочку и скрылся.

За очередной из своих легенд, осужденный был близким другом известного политика, мэра одного из областных центров. Через свои «связи» он обещал одной из харьковских семей избежать большого штрафа. Мошенник заверил семью в том, что можно обойтись значительно меньшей суммой, чем была начислена компетентными органами. При этом обещал уладить проблему законно и предоставить чеки об уплате финансовых санкций. Для решения всех вопросов он получил от супругов 10,5 тыс. Долл., С которыми так же убежал.

Неоднократно на удочку мошенника попадали женщины. Так, администратор одного из харьковских кафе за разговором доверилась аферисту и рассказала о долговременных жилищные проблемы: женщина хотела приобрести квартиру, однако у нее не хватало средств. Ловкач «очаровал» жертву, которой представился сотрудником СБУ. Он убедил потерпевшую, что поможет приумножить все имеющиеся у нее сбережения и приобрести недвижимость. В тот же вечер женщина отдала злоумышленнику золотые украшения общим весом более 100 г, которые тот обещал выгодно продать.

Обещание он, конечно, не выполнил, а взамен продолжил «спектакль». Узнав, что несколько месяцев назад его новая подруга потеряла паспорт, он ловко воспользовался этой ситуацией. Аферист рассказал жертве, что через свои «каналы» узнал, что за ее потерянным паспортом кто оформил огромный кредит - на сумму около полумиллиона гривен. «Благотворитель» обещал решить проблему и для улаживания вопросов с банком взял у нее почти 15 тыс. Грн. Вместе с деньгами и золотом мошенник ретировался.

Другой жертве злоумышленник признался в любви и даже некоторое время жил вместе с ней в ее же квартире. На этот раз он выдал себя за криминального авторитета, который занимается нелегальным автомобильным бизнесом. Уверяя любимую в своей финансовой состоятельности, он постоянно брал у нее деньги для каких-то неотложных дел. Потом - вообще притворился смертельно больным и средства уже были нужны на лечение. В конце концов, прикрываясь неизлечимой болезнью, мошенник покинул женщину, которая потратила на «помощь» любимому все свои сбережения (около 100 тыс. Грн.) А когда человек оставлял ключи от квартиры, он прихватил с собой также украшения бывшей сожительницы.

Вор отказывался придумывать байки о болезни своей матери. Для ее якобы лечения он неоднократно занимал средства у знакомого. При этом аферист постоянно был на связи и обещал отдать все до копейки. Но вместо того, чтобы вернуть долг, разыграл дорожно-транспортное происшествие, в котором обвинил своего заемщика. Мошенник довел мужчину до такого психологического состояния, мог легко манипулировать им. Он убедил жертву в том, что момент аварии зафиксировали камеры. В конце концов под давлением пострадавший поверил в свою причастность к ДТП и даже предоставил средства на лечение вымышленной жертвы аварии.

Ловкач обманул также знакомую женщину-флориста, в которой заказал 301 розу более чем за 7 тыс. Грн. Деньги обещал отдать после доставки, но за цветы так и не рассчитался.

Аналогичным образом он «заменил» шины на автомобиле Toyota Prado, который принадлежал его знакомой. Злоумышленник попросил протестировать новые шины и диски, однако уехал из сервиса, не заплатив.

Кроме того, аферист, сумел дважды разыграть схему по продаже несуществующих автомобилей. Злоумышленник предлагал жертвам купить машины по выгодной цене - якобы из его знакомых. Он брал от 1.5 до 4 тыс. Долл. для улаживания необходимых вопросов по сделке. Затем, по легенде, этих средств не хватало или машина росла в цене, и потерпевшие снова давали деньги мошеннику. Один из обманутых покупателей, чтобы приобрести желанное авто, был вынужден взять несколько кредитов и продать старую машину. Однако «ловкий» продавец при удобном случае исчезал вместе с деньгами.

На счету осужденного также разбойное нападение на таксиста. Вор весь день ездил с водителем по своим делам. А вечером, вместо того, чтобы заплатить за услуги, пассажир напал на таксиста и отобрал у него все имеющиеся средства.

Всего за три года злоумышленник сумел завладеть средствами 14 потерпевших на общую сумму почти 2,8 млн.грн.

Справка:

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.