05.07.2019 19:16

Трагедия в роддоме: комиссия сообщила матери погибшего малыша, чего не сделали врачи, чтобы спасти ребенка

Комиссия, приехавшая в роддом для проверки, раскрыла матери причину смерти мальчика и что должны были сделать медики во время ее родов.



journalist.today

Сегодня, 5 июля, роженицу вызывали в злополучную больницу для беседы.

«Хочу поделиться, как прошла встреча с представителями комиссии из областного управления здравоохранения.

Я получила от них ответы на все свои вопросы.

Итог таков: врачи должны были сделать мне УЗИ- допплерометрию в день поступления и перед самыми родами.

Врач, которая принимала роды, должна была сообщить заведующей по поводу зеленых вод и замедления сердцебиения ребенка.

Причиной смерти оказался острый тромбоз пуповины, который сформировывался явно не за пару часов.

И самое главное и важное - если бы мне вовремя сделали кесарево сечение, у моего малыша были бы все шансы на жизнь», - поделилась Марина Фиголь.

Со слов девушки, увидит ли комиссия в происшедшем вину врачей и какое заключение сделает в итоге – пока неизвестно.