05.07.2019 19:16
Трагедия в роддоме: комиссия сообщила матери погибшего малыша, чего не сделали врачи, чтобы спасти ребенка
Комиссия, приехавшая в роддом для проверки, раскрыла матери причину смерти мальчика и что должны были сделать медики во время ее родов.
journalist.today
Сегодня, 5 июля, роженицу вызывали в злополучную больницу для беседы.
«Хочу поделиться, как прошла встреча с представителями комиссии из областного управления здравоохранения.
Я получила от них ответы на все свои вопросы.
Итог таков: врачи должны были сделать мне УЗИ- допплерометрию в день поступления и перед самыми родами.
Врач, которая принимала роды, должна была сообщить заведующей по поводу зеленых вод и замедления сердцебиения ребенка.
Причиной смерти оказался острый тромбоз пуповины, который сформировывался явно не за пару часов.
И самое главное и важное - если бы мне вовремя сделали кесарево сечение, у моего малыша были бы все шансы на жизнь», - поделилась Марина Фиголь.
Со слов девушки, увидит ли комиссия в происшедшем вину врачей и какое заключение сделает в итоге – пока неизвестно.