Главная Новости Криминал и происшествия Трагедия в роддоме: комиссия сообщила матери погибшего малыша, чего не сделали врачи, чтобы спасти ребенка
05.07.2019  19:16   

Трагедия в роддоме: комиссия сообщила матери погибшего малыша, чего не сделали врачи, чтобы спасти ребенка

Комиссия, приехавшая в роддом для проверки, раскрыла матери причину смерти мальчика и что должны были сделать медики во время ее родов.


journalist.today
Как сообщает Город Х, комиссия из Харькова, приехавшая разбирать недавний скандальный случай в Лозовском роддоме, в котором 31-летняя Марина Фиголь, выносившая здорового мальчика, внезапно родила его мертвым, сообщила свои выводы матери.
 
Сегодня, 5 июля, роженицу вызывали в злополучную больницу для беседы.
 
«Хочу поделиться, как прошла встреча с представителями комиссии из областного управления здравоохранения.
 
Я получила от них ответы на все свои вопросы.
 
Итог таков: врачи должны были сделать мне УЗИ- допплерометрию в день поступления и перед самыми родами.
 
Врач, которая принимала роды, должна была сообщить заведующей по поводу зеленых вод и замедления сердцебиения ребенка.
 
Причиной смерти оказался острый тромбоз пуповины, который сформировывался явно не за пару часов.
 
И самое главное и важное - если бы мне вовремя сделали кесарево сечение, у моего малыша были бы все шансы на жизнь», - поделилась Марина Фиголь.
 
Со слов девушки, увидит ли комиссия в происшедшем вину врачей и какое заключение сделает в итоге – пока неизвестно.
Источник:   Город Х
 Тэги:  смерть, умер в роддоме, харьков, ребенок, лозовая
 
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