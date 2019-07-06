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06.07.2019  10:45   

Спасатели с помощью автолестницы провели эвакуацию жителей многоэтажки (ФОТО)

Основянский район: во время пожара спасатели эвакуировали 20 жителей при ликвидации пожара на 8-м этаже "подсвеченной" высотки на проспекте Гагарина.


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5 июля в 22:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома по проспекту Гагарина, 72 города Харькова.

К месту происшествия сразу выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На момент прибытия спасательных подразделений в комнате квартиры на 8-м этаже жилого 9-этажного дома горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м. Из-за задымления лестничной клетки спасателям пришлось эвакуировать на свежий воздух 20 жителей квартир верхних этажей дома.

В 22:51 пожар был локализован, а в 00:03 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание удлинителя.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, удлинитель, возгорание, харьков, автолестница, эвакуация
 
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