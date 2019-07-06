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06.07.2019  12:05   

Торопясь на weekend автоледи не поделили перекресток (ФОТО)

Вечером 5 июля, на перекресте Салтовского шоссе и проспекта Тракторостроителей, столкнулись автомобили Mersedes и Citroen.


// facebook

Кадрами последствий происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир Mersedes. Она, уверяют очевидцы, получила серьезные травмы. До приезда «скорой» ей пытались оказать первую медпомощь прохожие.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, салтовка, харьков, полиция, протокол
 
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