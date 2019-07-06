Торопясь на weekend автоледи не поделили перекресток (ФОТО)

Вечером 5 июля, на перекресте Салтовского шоссе и проспекта Тракторостроителей, столкнулись автомобили Mersedes и Citroen.
Кадрами последствий происшествия поделились очевидцы в соцсетях.
В результате ДТП пострадала женщина-пассажир Mersedes. Она, уверяют очевидцы, получила серьезные травмы. До приезда «скорой» ей пытались оказать первую медпомощь прохожие.
Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Решительность уместна и в любви.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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