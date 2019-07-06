Торопясь на weekend автоледи не поделили перекресток (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 июля День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Решительность уместна и в любви.

Ливни и прохлада: прогноз погоды на Ивана Купала Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.