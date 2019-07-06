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06.07.2019  12:39   

Экстремальная парковка возле БТИ (ВИДЕО)

Видео неудачной парковки выложили в социальные сети очевидцы.


// facebook

По словам очевидцев, ЧП произошло утром 6 июля на ул.Университетской. Там иномарка врезалась в здание.

Официальная информация уточняется.

По сведениям официальных источников в этом месте произошло сразу 2 дтп. Второе на парковке во дворе, напротив БТИ.

Данные по оператовной обстановке на 6 июня (на карте отмечены места ДТП)

 

 

Тэги:  дтп, парковка, харьков, полиция, протокол
 
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