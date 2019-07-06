Экстремальная парковка возле БТИ (ВИДЕО)

Видео неудачной парковки выложили в социальные сети очевидцы.
По словам очевидцев, ЧП произошло утром 6 июля на ул.Университетской. Там иномарка врезалась в здание.
Официальная информация уточняется.
По сведениям официальных источников в этом месте произошло сразу 2 дтп. Второе на парковке во дворе, напротив БТИ.
Данные по оператовной обстановке на 6 июня (на карте отмечены места ДТП)
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Решительность уместна и в любви.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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