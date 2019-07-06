Ночью на проспекте Льва Ландау уличный гонщик на ВМW врезался в грузовик

В результате столкновения никто пострадала только техника.
Ночью, 6 июля патрульные получили вызов о ДТП на улице Л. Ландау. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Участниками ДТП стали автомобили Daf и ВМW.
Как сообщают очевидцы, водитель ВМW участвовал в уличных гонках и не справился с управлением.
"По предварительной информации, автомобиль ВМW допустил столкновение с Daf. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали патрульные.
На водителя ВМW полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП передадут в суд.
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