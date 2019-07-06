Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на проспекте Льва Ландау уличный гонщик на ВМW врезался в грузовик
06.07.2019  13:02   

Ночью на проспекте Льва Ландау уличный гонщик на ВМW врезался в грузовик

В результате столкновения никто пострадала только техника.


// facebook

Ночью, 6 июля патрульные получили вызов о ДТП на улице Л. Ландау. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Участниками ДТП стали автомобили Daf и ВМW.

Как сообщают очевидцы, водитель ВМW участвовал в уличных гонках и не справился с управлением.

"По предварительной информации, автомобиль ВМW допустил столкновение с Daf. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали патрульные.

На водителя ВМW полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, полиция, грузовик, харьков, гонка, проспект
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Криминал и происшествия Экстремальная парковка возле БТИ (ВИДЕО) 06.07 Криминал и происшествия Торопясь на weekend автоледи не поделили перекресток (ФОТО) 05.07 Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: столкнулись Hyundai и Ford (ФОТО)
 
 

Видео

100 курсантів ХНУВС отримали погони лейтенантів. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 