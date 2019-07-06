06.07.2019 13:02

Ночью на проспекте Льва Ландау уличный гонщик на ВМW врезался в грузовик

В результате столкновения никто пострадала только техника.



// facebook

Ночью, 6 июля патрульные получили вызов о ДТП на улице Л. Ландау. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Участниками ДТП стали автомобили Daf и ВМW.

Как сообщают очевидцы, водитель ВМW участвовал в уличных гонках и не справился с управлением.

"По предварительной информации, автомобиль ВМW допустил столкновение с Daf. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали патрульные.

На водителя ВМW полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП передадут в суд.