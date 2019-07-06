06.07.2019 15:18

Неизвестные самодельной взрывчаткой "заминировали" пшеничное поле под Харьковом (ФОТО)

В Харьковской области на поле обнаружили самодельное взрывное устройство, одино из которых уже привело к возгоранию посевов и уничтожению страдающего от засухи урожая.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 5 июля, в 15:29 в Сахновщинский отдела полиции поступила информация от жителя села Сугаривське о том, что на поле раздался хлопок и произошло возгорание. Пожар ликвидировали самостоятельно.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. На поле правоохранители обнаружили предмет, обмотанный скотчем. По заключению экспертов, он представляет собой самодельный пиротехническое устройство.

Работники сельскохозяйственного предприятия сообщили, что ранее слышали похожи хлопки, но внимания этому не уделяли. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.