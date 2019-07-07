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07.07.2019  12:12   

На Шевченко смертельное ДТП

В ночь на Ивана Купала на перекрестке улицы Шевченко и Белгородского спуска в Харькове столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Amulet.


://sq.com.ua

Водители погибли. Были травмированы пассажиры Daewoo Lanos и Chery Amulet.

Пассажиры не могли самостоятельно выбраться из покореженных авто, их из авто деблокировали спасатели.

Пострадавшие госпитализированы в областную больницу.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, жертва
 
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