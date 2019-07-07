07.07.2019 12:12

На Шевченко смертельное ДТП

В ночь на Ивана Купала на перекрестке улицы Шевченко и Белгородского спуска в Харькове столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Amulet.



://sq.com.ua

Водители погибли. Были травмированы пассажиры Daewoo Lanos и Chery Amulet.

Пассажиры не могли самостоятельно выбраться из покореженных авто, их из авто деблокировали спасатели.

Пострадавшие госпитализированы в областную больницу.