На Шевченко смертельное ДТП

В ночь на Ивана Купала на перекрестке улицы Шевченко и Белгородского спуска в Харькове столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Amulet.
Водители погибли. Были травмированы пассажиры Daewoo Lanos и Chery Amulet.
Пассажиры не могли самостоятельно выбраться из покореженных авто, их из авто деблокировали спасатели.
Пострадавшие госпитализированы в областную больницу.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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