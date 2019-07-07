На Белгородской «на горячем» поймали 19-летнего закладчика (ФОТО)

Ночью 7 июля на улице Белгородской харьковские патрульные на «горячем» задержали 19-летнего закладчика наркотиков.
Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Харькова.
В рeзультате поверхностной проверки правоохранители обнаружили у парня 28 пакeтиков с веществом растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Также при осмотре прилeгающей территории полицeйские обнаружили несколько тайников, из которых изъяли девять пакетиков, предположительно, с каннабисом.
На место обнаружения закладок вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
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