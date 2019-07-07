Главная Новости Криминал и происшествия Экстремалы на Купала утопили авто на Алексеевском водохранилище (ВИДЕО)
07.07.2019  16:20   

Экстремалы на Купала утопили авто на Алексеевском водохранилище (ВИДЕО)

В Харькове автомобиль упал в водохранилище. Об этом сообщают пользователи соцсетей.


Фото: ХСалтовка

"Вышел покурить, а тут МЧС и водолазы. Алексеевское водохранилище, тачка в воде, хозяева — жильцы напротив. Так много вопросов и так мало ответов", - написал очевидец.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел около 09:00 на улице Береговой.

По предварительной информации, находившиеся в салоне авто люди успели покинуть машину до того, как она рухнула в воду.

На фото момент, когда водолазы пытаются вытащить транспортное средство на берег.

 

Источник:   ХСалтовка
 Тэги:  авто, водохранилище, харьков, утоплено, спасатели
 
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