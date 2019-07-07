07.07.2019 16:20

Экстремалы на Купала утопили авто на Алексеевском водохранилище (ВИДЕО)

В Харькове автомобиль упал в водохранилище. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Фото: ХСалтовка

"Вышел покурить, а тут МЧС и водолазы. Алексеевское водохранилище, тачка в воде, хозяева — жильцы напротив. Так много вопросов и так мало ответов", - написал очевидец.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел около 09:00 на улице Береговой.

По предварительной информации, находившиеся в салоне авто люди успели покинуть машину до того, как она рухнула в воду.

На фото момент, когда водолазы пытаются вытащить транспортное средство на берег.