Экстремалы на Купала утопили авто на Алексеевском водохранилище (ВИДЕО)

В Харькове автомобиль упал в водохранилище. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Вышел покурить, а тут МЧС и водолазы. Алексеевское водохранилище, тачка в воде, хозяева — жильцы напротив. Так много вопросов и так мало ответов", - написал очевидец.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел около 09:00 на улице Береговой.
По предварительной информации, находившиеся в салоне авто люди успели покинуть машину до того, как она рухнула в воду.
На фото момент, когда водолазы пытаются вытащить транспортное средство на берег.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. В течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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