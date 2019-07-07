Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевке из-за пожара эвакуировали 15 жителей многоэтажки
07.07.2019  15:27   

На Журавлевке из-за пожара эвакуировали 15 жителей многоэтажки

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с газовой печью.


// facebook

В Харькове спасатели эвакуировали 15 человек из здания, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Новоалександровской, 54а поступил в субботу днем. На место выехали три отделения на автоцистернах и одно на автолестнице.

Бойцы ГСЧС установили, что горит кухонная мебель и личные вещи в квартире на четвертом этаже. На тот момент площадь пожара составляла пять квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали на улицу 15 человек.

Спустя полтора часа ЧП было ликвидировано. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с газовой печью.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, эвакуация, харьков, спасатели
 
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