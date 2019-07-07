Главная Новости Криминал и происшествия Иностранные студенты наблюдают, как тонет их авто на Алексеевке (ФОТО)
07.07.2019  17:40   

Иностранные студенты наблюдают, как тонет их авто на Алексеевке (ФОТО)

Очевидцы в социальных сетях выставили фото пассажиров утонувшего на Ивана Купала авто.


// facebook

Разочарованием и потерей средства передвижения закончилось лихачество иностранных студентов на пляже.

Решив покрасоваться перед девушками, молодые люди не рассчитали силы вместо гоночной трассы и "занырнули" в  гребной канал на Журавлевке.

Итог заезда с нырянием очевидцы выложили в соцсетях.

Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  дтп, авто, харьков, алексеевка, водолазы
 
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