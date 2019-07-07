Иностранные студенты наблюдают, как тонет их авто на Алексеевке (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 июля День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Харькове на понедельник, 8 июля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. В течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.