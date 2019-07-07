Иностранные студенты наблюдают, как тонет их авто на Алексеевке (ФОТО)

Очевидцы в социальных сетях выставили фото пассажиров утонувшего на Ивана Купала авто.
Разочарованием и потерей средства передвижения закончилось лихачество иностранных студентов на пляже.
Решив покрасоваться перед девушками, молодые люди не рассчитали силы вместо гоночной трассы и "занырнули" в гребной канал на Журавлевке.
Итог заезда с нырянием очевидцы выложили в соцсетях.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. В течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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