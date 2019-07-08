Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулся зерновоз (ВИДЕО)
08.07.2019  09:12   

Под Харьковом перевернулся зерновоз (ВИДЕО)

Авария произошла 7 июля возле автовокзала в Изюме.


// YouTube

Видео последствий аварии опубликовал интернет канал Изюм-ТВ.

По информации канала это не первая авария на повороте возле автовокзала.

Грузовик «MAN» перевернулся на повороте на трассу «Киев-Харьков-Довжанский», тонны зерна рассыпались по дороге.

Правоохранители на месте подтвердили лишь, что водитель остался жив, отказываясь давать комментарии.

Тэги:  дтп, харьков
 
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