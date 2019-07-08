Под Харьковом перевернулся зерновоз (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 июля Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Харькове на понедельник, 8 июля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.