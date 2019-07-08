Под Харьковом перевернулся зерновоз (ВИДЕО)

Авария произошла 7 июля возле автовокзала в Изюме.
Видео последствий аварии опубликовал интернет канал Изюм-ТВ.
По информации канала это не первая авария на повороте возле автовокзала.
Грузовик «MAN» перевернулся на повороте на трассу «Киев-Харьков-Довжанский», тонны зерна рассыпались по дороге.
Правоохранители на месте подтвердили лишь, что водитель остался жив, отказываясь давать комментарии.
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