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08.07.2019  09:51   

В купальскую неделю на Харьковщине утонули три человека

Несчастные случаи произошли в Дергачевском и Волчанском районах области, а также Киевском районе города Харькова.


// УНН

В течение недели, с 1 по 7 июля, на водных объектах области выявлено 3 погибших, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сейчас по данным случаям проводятся следственные действия, которые должны установить их обстоятельства и причины гибели людей.

Так, 6 июля на территории базы отдыха во время купания в реке Северский Донец утонул парень 1998 года рождения (гражданин Туркменистана, студент 2-го курса Харьковского национального автомобильно-дорожного университета).

Для извлечения тела из воды привлекались специалисты областной водолазно-спасательной службы.

Тэги:  утонул, харьков
 
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