В купальскую неделю на Харьковщине утонули три человека

Несчастные случаи произошли в Дергачевском и Волчанском районах области, а также Киевском районе города Харькова.
В течение недели, с 1 по 7 июля, на водных объектах области выявлено 3 погибших, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сейчас по данным случаям проводятся следственные действия, которые должны установить их обстоятельства и причины гибели людей.
Так, 6 июля на территории базы отдыха во время купания в реке Северский Донец утонул парень 1998 года рождения (гражданин Туркменистана, студент 2-го курса Харьковского национального автомобильно-дорожного университета).
Для извлечения тела из воды привлекались специалисты областной водолазно-спасательной службы.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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