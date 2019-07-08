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08.07.2019  10:20   

Два человека пострадали в ДТП возле ХАЗа (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 6 июля на перекрестке улиц Сумской и Деревянко.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo Lanos и Suzuki Grand Vitara, сообщили в пресс-службн Патрульной полиции.

По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля Daewoo Lanos.

Событие оформляла следственно-опeративна группа. Обстоятельства ДТП установить следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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