Два человека пострадали в ДТП возле ХАЗа (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 6 июля на перекрестке улиц Сумской и Деревянко.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo Lanos и Suzuki Grand Vitara, сообщили в пресс-службн Патрульной полиции.
По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля Daewoo Lanos.
Событие оформляла следственно-опeративна группа. Обстоятельства ДТП установить следствие.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
влажн.:
давл.:
ветер: