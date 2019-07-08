Главная Новости Криминал и происшествия Дом под Харьковом тушили спасатели со всей округи
08.07.2019  10:45   

Дом под Харьковом тушили спасатели со всей округи

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Волчанского района.


// ГСЧС

7 июля в 18:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в селе Березники.

На место происшествия немедленно отправились районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС, а также дополнительно автоцистерны пожарно-спасательного поста с. Старый Салтов и местной пожарной команды поселка Вильча.

По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охватил пристройку к дому и часть кровли на площади около 25 кв.м.

В 18:44 пожарные локализовали пожар и в 19:15 ликвидировали его. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Криминал и происшествия На Журавлевке из-за пожара эвакуировали 15 жителей многоэтажки 06.07 Криминал и происшествия Харьковские криминалисты пытаются распознать личность мужчины, тело которого было найдено при тушении сухостоя 06.07 Криминал и происшествия Спасатели с помощью автолестницы провели эвакуацию жителей многоэтажки (ФОТО)
 
 

Видео

100 курсантів ХНУВС отримали погони лейтенантів. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 