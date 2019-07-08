Дом под Харьковом тушили спасатели со всей округи

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Волчанского района.
7 июля в 18:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в селе Березники.
На место происшествия немедленно отправились районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС, а также дополнительно автоцистерны пожарно-спасательного поста с. Старый Салтов и местной пожарной команды поселка Вильча.
По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охватил пристройку к дому и часть кровли на площади около 25 кв.м.
В 18:44 пожарные локализовали пожар и в 19:15 ликвидировали его. Причина возникновения пожара устанавливается.
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