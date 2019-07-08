08.07.2019 10:45

Дом под Харьковом тушили спасатели со всей округи

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Волчанского района.



// ГСЧС

7 июля в 18:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом одноэтажном доме в селе Березники.



На место происшествия немедленно отправились районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС, а также дополнительно автоцистерны пожарно-спасательного поста с. Старый Салтов и местной пожарной команды поселка Вильча.

По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охватил пристройку к дому и часть кровли на площади около 25 кв.м.



В 18:44 пожарные локализовали пожар и в 19:15 ликвидировали его. Причина возникновения пожара устанавливается.