08.07.2019 10:57

Подробности ДТП с зерновозом рассказали в полиции

В результате происшествия 36-летний водитель транспортного средства получил синяки и ссадины.



// YouTube

Сообщение об аварии на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, рядом с автовокзалом в городе Изюм, поступило в полицию 7 июля около 15:00.



Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «MAN» двигался с горы Кременец, но не выбрал безопасную скорость. Как следствие, транспортное средство перевернулось.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

Проводится проверка.