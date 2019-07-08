Главная Новости Криминал и происшествия Подробности ДТП с зерновозом рассказали в полиции
08.07.2019  10:57   

Подробности ДТП с зерновозом рассказали в полиции

В результате происшествия 36-летний водитель транспортного средства получил синяки и ссадины.


// YouTube

Сообщение об аварии на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, рядом с автовокзалом в городе Изюм, поступило в полицию 7 июля около 15:00.

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «MAN» двигался с горы Кременец, но не выбрал безопасную скорость. Как следствие, транспортное средство перевернулось.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

Проводится проверка.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Криминал и происшествия Два человека пострадали в ДТП возле ХАЗа (ФОТО) 08.07 Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулся зерновоз (ВИДЕО) 07.07 Криминал и происшествия Иностранные студенты наблюдают, как тонет их авто на Алексеевке (ФОТО)
 
 

Видео

100 курсантів ХНУВС отримали погони лейтенантів. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 