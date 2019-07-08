Подробности ДТП с зерновозом рассказали в полиции

В результате происшествия 36-летний водитель транспортного средства получил синяки и ссадины.
Сообщение об аварии на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, рядом с автовокзалом в городе Изюм, поступило в полицию 7 июля около 15:00.
Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «MAN» двигался с горы Кременец, но не выбрал безопасную скорость. Как следствие, транспортное средство перевернулось.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.
Проводится проверка.
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