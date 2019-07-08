Пеликану-хамелеону в Харьковском зоопарке отмечают 5 месяцев отроду (ВИДЕО)

У него уже есть имя – Малыш и он пока не сильно похож на соседей, розовых пеликанов.
Изо дня в день он постепенно меняет окрас и становится более светлым. Сейчас белое оперение сочетается с коричнево-лиловым. Особенно красиво этот окрас сморится в ярких лучах солнца. А вот взрослый наряд с розовым отливом, как у родителей, молодой пеликан наденет лишь на третьем году жизни, в этом возрасте птица становится половозрелой. Так что у нас есть отличная возможность наблюдать за игрой цвета.
Сейчас Малыш находится в компании сородичей на пруду зоопарка. Он отлично плавает и, несмотря на возраст, себя в обиду не дает. Так что у мамы и папы уже нет необходимости присматривать за своим детенышем. Пеликанчик хорошо прибавляет в весе. Сейчас его вес составляет около 7 кг. Гастрономические предпочтения Малыша не изменились: как и в раннем детстве, больше всего пеликану нравится бычок.
Кроме Малыша, в Харьковском зоопарке содержаться еще 7 взрослых розовых пеликанов и один кудрявый пеликан.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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