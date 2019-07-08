Харьковские таможенники обнаружили старинную икону

В отделе таможенного оформления «Пески» таможенного поста «Купянск» харьковские таможенники в ходе отработки информации Купянского ГРО УСБУ в Харьковской области обнаружили икону «Святого Николая», которую гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Россию.
Во время таможенного контроля транспортного средства гражданина Украины, который двигался в направлении России через «зеленый коридор» по результатам оценки рисков был переведен в полосу движения «красный границу». В ходе углубленного осмотра его чемодана под личными вещами была обнаружена икона с изображением Святого Николая, которая имеет признаки старины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения иконы в исторических и культурных ценностей.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
влажн.:
давл.:
ветер: