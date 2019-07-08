08.07.2019 11:54

Харьковские таможенники обнаружили старинную икону

В отделе таможенного оформления «Пески» таможенного поста «Купянск» харьковские таможенники в ходе отработки информации Купянского ГРО УСБУ в Харьковской области обнаружили икону «Святого Николая», которую гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Россию.



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Во время таможенного контроля транспортного средства гражданина Украины, который двигался в направлении России через «зеленый коридор» по результатам оценки рисков был переведен в полосу движения «красный границу». В ходе углубленного осмотра его чемодана под личными вещами была обнаружена икона с изображением Святого Николая, которая имеет признаки старины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения иконы в исторических и культурных ценностей.