Главная Новости Криминал и происшествия На Тракторостроителей Ситроен не поделил перекресток с яркой легендой АтоВАЗа
08.07.2019  12:25   

На Тракторостроителей Ситроен не поделил перекресток с яркой легендой АтоВАЗа

В данной, одной из 34 за сутки, аварии полицейские предварительно определили вину водителя иномарки


Фото: ХС

На водителя составлен админпротокол. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Люди в ДТП не пострадали.

ДТП произошло вечером 7 июля на перекрестке просп. Тракторостроителей и ул. Мeханизаторской.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авария, перекресток, харьков, ваз, полиция, протокол
 
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