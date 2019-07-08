08.07.2019 12:25

На Тракторостроителей Ситроен не поделил перекресток с яркой легендой АтоВАЗа

В данной, одной из 34 за сутки, аварии полицейские предварительно определили вину водителя иномарки



Фото: ХС

На водителя составлен админпротокол. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Люди в ДТП не пострадали.

ДТП произошло вечером 7 июля на перекрестке просп. Тракторостроителей и ул. Мeханизаторской.