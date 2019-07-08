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08.07.2019  13:19   

Смертельное ДТП на трассе: подозреваемый взят под стражу (ФОТО)

Решение принял Киевский райсуд Харькова.


//khar.gp.gov.ua
По требованию прокуратуры Киевский районный суд. Харькова избрал для водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с пассажирским автобусом (ч. 2 ст. 286 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла 5 июля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Валковском районе. Автомобиль Hyundai, за Кером которого находился 47-летний житель Полтавщины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford.
 
В результате происшествия 32-летний пассажир автобуса погиб на месте. Еще 6 пассажиров, а также водитель Ford получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали, к Валковского районного больницы.
 
Водитель Hyundai получил ушибы грудной клетки и позвоночника. По заключению экспертов, мужчина сел за руль нетрезвым. Кроме того, он не имел при себе водительского удостоверения, а также регистрационного талона на транспортное средство.
 
Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смертельное дтп, авария, харьков
 
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