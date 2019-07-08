08.07.2019 13:26

Смерть 3-летнего ребенка от побоев и голода: прокуратура требует более сурового наказания для соцработника

Прокуратура обжалует приговор директору центра соцслужб в апелляционной инстанции.



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Приговором Октябрьского районного суда г. Харькова директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города признана виновной в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Напомним, 3 летний мальчик умер в сентябре 2017 года. По заключению экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носило характер особого мучения и продолжалось более года.



Как выяснилось, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, но она даже не пыталась приостановить издевательство.



После очередного избиения в августе 2017 у мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. И, вместо, чтобы отвезти ребенка к больнице, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ела. Потом - впала в кому.



Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.



Еще живого ребенка пытался защитить родной дядя. В начале сентября 2017 он обратился в центр соцслужб с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей (3 и 6 лет). Мужчина рассказал, что малых систематически и жестоко избивает отец.



Однако директор центра недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и проверку по данному факту провела лишь «на бумаге». Фактически же квартиры проблемной семьи соответствующие мастера не посещали. Документы по проверке составили формально - по словам матери малышей, какая информация о насилии в семье возразила. А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчика из рода «скорая» доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения ребенок умер.



Родители замученного ребенка получили приговоры в октябре прошлого года. Мать, по решению суда должен провести за решеткой 8 лет, отец - 10.



Кроме того, вступил в силу приговор в отношении сотрудника службы по делам детей, которую так же признали виновным в служебной халатности.



В производстве Октябрьского районного суда г. Харькова находится уголовное производство в отношении ювенального инспектора, также не приняла никаких действий для сохранения жизни малыша.

Приговором Октябрьского районного суда г. Харькова директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города признана виновной в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы с назначением испытательного срока на 1 год. Кроме того, ей 1 год запретили занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.



Учитывая все обстоятельства преступления, а также то, что в ходе судебного следствия обвиняемый постоянно пыталась переложить вину на других лиц, отрицала наличие недостатков в своей работе, оказывала сомнительные и путаные показания и безразлично реагировала на смерть малолетнего ребенка, прокурор настаивал на наказании в виде 5 лет реального лишения свободы. Поэтому после изучения полного текста приговора прокуратура обжалует это судебное решение в апелляционной инстанции.