08.07.2019 13:46

ДТП: подростки на скутере оказались под колесами француза (ФОТО)

13-летний водитель и 11-летний пассажир скутера получили травмы различной степени тяжести. Детей доставили в больницу.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 июля в 22:05 в Люботинский ОП поступило сообщение о том, что в городе Люботин произошло столкновение автомобиля «Renault» под управлением 58-летнего водителя и скутера под управлением 13-летнего парня.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования патрульной полиции Люботинського ОП.

Следстватеоем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.