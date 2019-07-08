ДТП: подростки на скутере оказались под колесами француза (ФОТО)

13-летний водитель и 11-летний пассажир скутера получили травмы различной степени тяжести. Детей доставили в больницу.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
влажн.:
давл.:
ветер: