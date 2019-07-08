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08.07.2019  13:46   

ДТП: подростки на скутере оказались под колесами француза (ФОТО)

13-летний водитель и 11-летний пассажир скутера получили травмы различной степени тяжести. Детей доставили в больницу.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 июля в 22:05 в Люботинский ОП поступило сообщение о том, что в городе Люботин произошло столкновение автомобиля «Renault» под управлением 58-летнего водителя и скутера под управлением 13-летнего парня.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования патрульной полиции Люботинського ОП.
 
Следстватеоем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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