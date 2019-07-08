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08.07.2019  14:55   

Утро на Барабашово началось затором из-за ДТП с четырьмя автомобилями (видео)

Около семи часов утра 8 июля патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Якира, 142.


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Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen, Renault, Nissan и Skoda Octavia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По попeрeдньою информации, автомобиль Skoda Octavia уехал с места ДТП.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего установлeняя всех обстоятельств происшествия.

Напомним, на прошлой неделе практически на том же месте произошло ДТП с фурой и легковушкой.

Тэги:  дтп, харьков
 
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