Утро на Барабашово началось затором из-за ДТП с четырьмя автомобилями (видео)

Около семи часов утра 8 июля патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Якира, 142.
Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen, Renault, Nissan и Skoda Octavia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По попeрeдньою информации, автомобиль Skoda Octavia уехал с места ДТП.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего установлeняя всех обстоятельств происшествия.
Напомним, на прошлой неделе практически на том же месте произошло ДТП с фурой и легковушкой.
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