Главная Новости Криминал и происшествия Полиция оперативно разыскала парочку, совершившую экстремальную «парковку» в стену, снеся забор возле БТИ
07.08.2019  15:20   

Полиция оперативно разыскала парочку, совершившую экстремальную «парковку» в стену, снеся забор возле БТИ

Пересаживание с кресла водителя на пассажирское и поспешный отъезд с места утреннего ДТП не помог девушке и ее спутнику уйти от ответственности.


// facebook

Напомним, рано утром 6 июля, после предполагаемой гонки на улице Университетской, автомобиль Nissan Qashqai совершил наезд на прeгразу и уехал с места ДТП.

С помощью видео и объяснений свидетелей патрульные установили государственные номерные знаки транспортного средства и лиц, причастных к ДТП.

В результате розыскных мероприятий полицейские обнаружили девушку, которая была за рулем автомобиля и совершила наезд на препятствие, а также парня, который пересел за руль данного транспортного средства и уехал с места ДТП.

8 июля в управлении патрульной полиции в Харьковской области на граждан полицейские составили соответствующие административные материалы.

Девушка получила протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, а также постановление по ч.2 ст.126 (управление автомобилем лицом, не имеющим права управления) КоАП.

На парня полицейские составили протокол по ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и постановление по ч.1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе водительского удостоверения) КоАП.

В дальнейшем админматериалы передадут в суд. Последствия ДТП можно видеть на фото и видео

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, университетская, гонка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Криминал и происшествия Утро на Барабашово началось затором из-за ДТП с четырьмя автомобилями (видео) 08.07 Криминал и происшествия ДТП: подростки на скутере оказались под колесами француза (ФОТО) 08.07 Криминал и происшествия Подробности ДТП с зерновозом рассказали в полиции
 
 

Видео

Под Харьковом перевернулся зерновоз. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 