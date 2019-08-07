07.08.2019 15:20

Полиция оперативно разыскала парочку, совершившую экстремальную «парковку» в стену, снеся забор возле БТИ

Пересаживание с кресла водителя на пассажирское и поспешный отъезд с места утреннего ДТП не помог девушке и ее спутнику уйти от ответственности.



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Напомним, рано утром 6 июля, после предполагаемой гонки на улице Университетской, автомобиль Nissan Qashqai совершил наезд на прeгразу и уехал с места ДТП.

С помощью видео и объяснений свидетелей патрульные установили государственные номерные знаки транспортного средства и лиц, причастных к ДТП.

В результате розыскных мероприятий полицейские обнаружили девушку, которая была за рулем автомобиля и совершила наезд на препятствие, а также парня, который пересел за руль данного транспортного средства и уехал с места ДТП.

8 июля в управлении патрульной полиции в Харьковской области на граждан полицейские составили соответствующие административные материалы.

Девушка получила протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, а также постановление по ч.2 ст.126 (управление автомобилем лицом, не имеющим права управления) КоАП.

На парня полицейские составили протокол по ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и постановление по ч.1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе водительского удостоверения) КоАП.

В дальнейшем админматериалы передадут в суд. Последствия ДТП можно видеть на фото и видео