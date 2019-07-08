Известный харьковчанин попал в беду в Иране

08.07.2019 15:48

Арестованный путешественник Артемий Сурин, которого обвиняют в шпионаже, просит о помощи.

Известный харьковский путешественник Артемий Сурин задержан в Иране.

В сети Фейсбук мужчина разместил пост , обратившись за помощью.

По словам туриста, причиной задержания стало наличие дрона.

SOS! Арестован в Иране. Нужна помощь. Свяжитесь с МИДом, кто слышит. Задержали за наличие дрона. Держали в полицейском участке. Затем суд за полчаса - постановил - арестовать. Переводчика нет, хотели дать заставить подписать бумаги в суде, не дал. подписывал за меня какой то водитель. Шьют шпионаж. Город Ардакан

"Держали в полицейском участке, затем суд за полчаса - постановил арестовать. Переводчика нет, хотели заставить подписать бумаги в суде, не стал. Подписывал за меня какой-то водитель", - написал Сурин.

Как сообщил на своей странице в Facebook экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, вопросом освобождения Украинца уже занимается Департамент МИД по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он также призвал подключиться к процессу Администрацию президента и исполняющую обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.