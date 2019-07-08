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08.07.2019  15:48   

Известный харьковчанин попал в беду в Иране

Арестованный путешественник Артемий Сурин, которого обвиняют в шпионаже, просит о помощи.


//facebook.com/artsurin
Известный харьковский путешественник Артемий Сурин задержан в Иране.
 
В сети Фейсбук мужчина разместил пост, обратившись за помощью. 
 
По словам туриста, причиной задержания стало наличие дрона. 
 
SOS! Арестован в Иране. Нужна помощь. Свяжитесь с МИДом, кто слышит. 
 
Задержали за наличие дрона. Держали в полицейском участке.
 
Затем суд за полчаса - постановил - арестовать.
 
Переводчика нет, хотели дать заставить подписать бумаги в суде, не дал. подписывал за меня какой то водитель. 
 
Шьют шпионаж. Город Ардакан
 
"Держали в полицейском участке, затем суд за полчаса - постановил арестовать. Переводчика нет, хотели заставить подписать бумаги в суде, не стал. Подписывал за меня какой-то водитель", - написал Сурин.
 
Как сообщил на своей странице в Facebook экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, вопросом освобождения Украинца уже занимается Департамент МИД по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
Он также призвал подключиться к процессу Администрацию президента и исполняющую обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  путешественник, дрон и шпионаж, харьков
 
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