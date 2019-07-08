08.07.2019 16:24

На Южном вокзале и в ТЦ на Сумской ищут бомбу

Об эвакуации пассажиров с вокзала сообщили очевидцы в соцсетях.



// Facebook

«На ЮЖД всех попросили выйти из-за человека из очень хорошим чувством юмора(нет). Теперь всё, не выехать из Х на море – ищут бомбу», – прокомментировали ситуацию в одном из пабликов.

В пресс-службе Нацполиции информацию о минировании Южного вокзала подтвердили.

Также сообщили о взрывчатке в торговом центре Ave Plaza на улице Сумской, 10.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Пассажиры, порсетители и персонал эвакуируются.