На Южном вокзале и в ТЦ на Сумской ищут бомбу

Об эвакуации пассажиров с вокзала сообщили очевидцы в соцсетях.
«На ЮЖД всех попросили выйти из-за человека из очень хорошим чувством юмора(нет). Теперь всё, не выехать из Х на море – ищут бомбу», – прокомментировали ситуацию в одном из пабликов.
В пресс-службе Нацполиции информацию о минировании Южного вокзала подтвердили.
Также сообщили о взрывчатке в торговом центре Ave Plaza на улице Сумской, 10.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Пассажиры, порсетители и персонал эвакуируются.
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В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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