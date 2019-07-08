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08.07.2019  16:49   

Пьяная пассия с ножом кинулась защищать любовника: приговор вынесен

Двое дрались, но ранен третий - потерпевший случайно оказался между конфликтующими.


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Змиевской районный суд Харьковской области вынес приговор женщине, которая, находясь в гостях, во время конфликта ударила ножом хозяина жилья. 
 
Инцидент произошел 29 ноября 2018 года. Компания из трех мужчин и женщины употребляла алкоголь дома у одного из них.
 
Между двумя гостями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Уроженка Харькова решила защитить своего сожителя. Она достала нож и направилась к дерущимся, однако дорогу ей преградил хозяин жилья. Тогда подсудимая нанесла ему удар в правую половину грудной клетки. Пострадавшего спасли медики.
 
Во время разбирательства женщина частично признала свою вину, но заявила, что не хотела убивать жертву или нанести ей тяжкие телесные повреждения. Потерпевший сообщил, что сейчас не имеет к нападавшей претензий и попросил не назначать ей наказание в виде лишения свободы.
 
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  ударила ножом, покушение, харьков
 
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