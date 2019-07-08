По электронной почте заминировали все торговые центры Харькова и вокзал (ВИДЕО)

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Сообщение о закладке взрывчатки во всех торговых центрах и железнодорожном вокзале Харькова поступили в полицию 8 июля.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.
Очевидцы разместили в соцсетях видео эвакуации из ТЦ Ave Plaza.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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