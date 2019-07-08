Главная Новости Криминал и происшествия По электронной почте заминировали все торговые центры Харькова и вокзал (ВИДЕО)
08.07.2019  17:14   

По электронной почте заминировали все торговые центры Харькова и вокзал (ВИДЕО)

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.


// Facebook

Сообщение о закладке взрывчатки во всех торговых центрах и железнодорожном вокзале Харькова поступили в полицию 8 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

Очевидцы разместили в соцсетях видео эвакуации из ТЦ Ave Plaza.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Криминал и происшествия На Южном вокзале и в ТЦ на Сумской ищут бомбу 06.07 Криминал и происшествия Неизвестные самодельной взрывчаткой "заминировали" пшеничное поле под Харьковом (ФОТО) 05.07 Криминал и происшествия Постояльцев харьковских отелей эвакуировали по тревоге
 
 

Видео

Под Харьковом перевернулся зерновоз. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 