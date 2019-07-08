По электронной почте заминировали все торговые центры Харькова и вокзал (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 июля Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.

Дождь вернется к обеду: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 июля В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.