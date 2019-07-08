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08.07.2019  18:29   

Избиение журналиста: подозреваемым не удалось уйти из-под ареста

Подозреваемых в нападении на харьковского журналиста оставили под домашним арестом.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда, 
 
Служители Фемиды отклонили ходатайство прокуратуры об аресте Олега Радченко и Ильи Алешина, однако обвинители оспорили решение.
 
По версии следствия, именно Радченко разбил камеру видеооператора.
 
За это ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью первой статьи 347 ("умышленное повреждение или уничтожение техники журналиста") УК Украины.
 
Кроме того, мужчин подозревают в препятствовании журналистской деятельности и насилии по отношению к представителю СМИ. Сегодня коллегия судей рассмотрела жалобу и оставила прежнее постановление в силе.
Тэги:  избиение журналиста, домашний арест, харьков
 
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