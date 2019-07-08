Избиение журналиста: подозреваемым не удалось уйти из-под ареста

Подозреваемых в нападении на харьковского журналиста оставили под домашним арестом.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
влажн.:
давл.:
ветер: