08.07.2019 19:47

Смертельное ДТП: под Харьковом погибла маленькая девочка (ФОТО)

Трагедия произошла на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино».



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 июля в 15:06 правоохранителям поступило сообщение о том, что в Нововодолажском районе на автодороге сообщением «Харьков-Красноград-Перещепино» автомобиль «Renault» под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери.

В результате происшествия 30-летнюю женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу.

Одна девочка погибла на месте аварии.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.