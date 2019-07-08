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08.07.2019  19:47   

Смертельное ДТП: под Харьковом погибла маленькая девочка (ФОТО)

Трагедия произошла на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино».


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 июля в 15:06 правоохранителям поступило сообщение о том, что в Нововодолажском районе на автодороге сообщением «Харьков-Красноград-Перещепино» автомобиль «Renault» под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Установлено, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери.
 
В результате происшествия 30-летнюю женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу.
 
Одна девочка погибла на месте аварии.
 
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть в дтп, погиб ребенок, харьков
 
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