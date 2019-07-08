08.07.2019 19:47
Смертельное ДТП: под Харьковом погибла маленькая девочка (ФОТО)
Трагедия произошла на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино».
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 июля в 15:06 правоохранителям поступило сообщение о том, что в Нововодолажском районе на автодороге сообщением «Харьков-Красноград-Перещепино» автомобиль «Renault» под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери.
В результате происшествия 30-летнюю женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу.
Одна девочка погибла на месте аварии.
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.