09.07.2019 08:14

ДТП на поселке Жуковского устроило большую пробку (ВИДЕО)

Авария произошла 8 июля около четырех часов дня на перекрестке ул. Чкалова, Белгородского шоссе и ул. Академика Проскуры.



// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя авто "Volkswagen" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.

Как писали в соцсетях из-за ДТП образовалась пробка до Мемориала.