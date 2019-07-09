ДТП на поселке Жуковского устроило большую пробку (ВИДЕО)

Авария произошла 8 июля около четырех часов дня на перекрестке ул. Чкалова, Белгородского шоссе и ул. Академика Проскуры.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто "Volkswagen" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.
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