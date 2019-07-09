Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на поселке Жуковского устроило большую пробку (ВИДЕО)
09.07.2019  08:14   

ДТП на поселке Жуковского устроило большую пробку (ВИДЕО)

Авария произошла 8 июля около четырех часов дня на перекрестке ул. Чкалова, Белгородского шоссе и ул. Академика Проскуры.


// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто "Volkswagen" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.

Как писали в соцсетях из-за ДТП образовалась пробка до Мемориала.

Тэги:  дтп, харьков
 
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