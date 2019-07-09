Ночью на Дворце Спорта произошло ДТП с пострадавшими (ФОТО)

О произошедшем сообщили в социальных сетях.
В ночь на 6 июля возле станции метро «Дворец спорта» столкнулись Mazda 3 и Kia Rio, сообщили в одном из пабликов.
От удара Mazda снесла бордюр и вылетела в кусты.
По словам очевидцев, водителя Kia с травмами головы увезли в больницу скорой и неотложной помощи.
В Mazda находились парень с девушкой, обоих также с тяжелыми травмами забрала «скорая».
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