09.07.2019 08:31

Ночью на Дворце Спорта произошло ДТП с пострадавшими (ФОТО)

О произошедшем сообщили в социальных сетях.



// Facebook/ХС

В ночь на 6 июля возле станции метро «Дворец спорта» столкнулись Mazda 3 и Kia Rio, сообщили в одном из пабликов.

От удара Mazda снесла бордюр и вылетела в кусты.

По словам очевидцев, водителя Kia с травмами головы увезли в больницу скорой и неотложной помощи.

В Mazda находились парень с девушкой, обоих также с тяжелыми травмами забрала «скорая».