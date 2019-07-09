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09.07.2019  09:14   

Вандалы повредили памятник погибшим воинам (ФОТО)

Инцидент произошел в сквере Славы в Чугуеве.


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Неизвестные разрушили плиту с именами воинов, погибших во время Второй мировой, которая установлена на Мемориале Славы.

Разбитую плиту пришлось демонтировать. Готовится обращение к правоохранительным органам, – сообщили в группе Чугуев info.

Тэги:  вандалы, памятник, чугуев, харьков
 
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