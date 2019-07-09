Вандалы повредили памятник погибшим воинам (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 9 июля То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 июля В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.