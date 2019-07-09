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09.07.2019  10:38   

В харковских вузах ищут взрывчатку

Полицейские проверяют информацию о заминировании трех вузов в Харькове.


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Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях поступили в полицию 9 июля.

По словам неизвестных, заминированы университет радиоэлектроники на проспекте Науки, аккадемия городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и университет искусств на площади Конституции,

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Специалисты осматривают помещения и прилегающее территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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