В харковских вузах ищут взрывчатку

Полицейские проверяют информацию о заминировании трех вузов в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях поступили в полицию 9 июля.
По словам неизвестных, заминированы университет радиоэлектроники на проспекте Науки, аккадемия городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и университет искусств на площади Конституции,
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Специалисты осматривают помещения и прилегающее территории.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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