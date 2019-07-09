09.07.2019 10:47

Как девятилетнего ребенка доставали из прошитой отбойником машины, рассказали спасатели (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели освободили пострадавшего ребенка из поврежденного в результате ДТП автомобиля.



// Нацполиция

8 июля в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 50-м километре трассы Харьков-Днепр.

Водитель автомобиля «Renault Megane» не справился с управлением, в результате чего машина вылетеля с проезжей части и столкнулась с металлической оградой.

Кроме водителя, в машине были еще 3 пассажира: его жена 1989 года рождения и две дочери 2010 рождения. Одна девочка погибла на месте, другая была зажата металлическими конструкциями кузова автомобиля.



На вызов выезжало отделение службы спасения из города Мерефы.

На месте спасатели выяснили, что ребенок – пассажир автомобиля получила серьезные травмы и была заблокирована конструкциями автомобиля.

Врачи скорой, которые также прибыли на место происшествия, не могли оказать ей необходимую помощь.

Для деблокирования пострадавшей спасатели применили специальные пневматические инструменты. Они разжали металлические элементы кузова и освободили ребенка.

Сейчас состоянием ее здоровья занимаются медики Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи. Также в больницу была госпитализирована и пострадала женщина.