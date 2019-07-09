Пес спрыгнул на рельсы и едва не сорвал график движения электричек в час пик на метро «Армейская» (ФОТО, ВИДЕО)

По словам представителей КП, животное вышло из тоннеля самостоятельно
В харьковской подземке собака прыгнула с платформы на рельсы. Первыми об этом сообщили пользователи в одном из городских Telegram-каналов.
«Сначала поезд резко затормозил, люди в вагонах едва не упали, а затем начал ехать очень медленно», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что собака сидел на рельсах метро, когда из туннеля выехал поезд. Машинист остановился и попытался с помощью сигнала отогнать собаку, но тот пробег меньше метра и снова лег.
После нескольких неудачных попыток машиниста к делу подключились пассажиры - одному из них удалось отогнать собаку и поезд продолжил движение.
В пресс-службе метрополитена информацию подтвердили и сказали, что, вероятнее всего, животное прошло на станцию «Армейская» вместе с большим количеством пассажиров в час-пик.
«Обычно, в таких случая вызывают службу, которая занимается отловом животных, но мы этого не делали. Собака покинула тоннель сама. На график движения поездов это не повлияло», - рассказали в пресс-службе подземки.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажн.:
давл.:
ветер: