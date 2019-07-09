Главная Новости Криминал и происшествия Пес спрыгнул на рельсы и едва не сорвал график движения электричек в час пик на метро «Армейская» (ФОТО, ВИДЕО)
09.07.2019  11:15   

Пес спрыгнул на рельсы и едва не сорвал график движения электричек в час пик на метро «Армейская» (ФОТО, ВИДЕО)

По словам представителей КП, животное вышло из тоннеля самостоятельно


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В харьковской подземке собака прыгнула с платформы на рельсы. Первыми об этом сообщили пользователи в одном из городских Telegram-каналов. 

«Сначала поезд резко затормозил, люди в вагонах едва не упали, а затем начал ехать очень медленно», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что собака сидел на рельсах метро, когда из туннеля выехал поезд. Машинист остановился и попытался с помощью сигнала отогнать собаку, но тот пробег меньше метра и снова лег.

После нескольких неудачных попыток машиниста к делу подключились пассажиры - одному из них удалось отогнать собаку и поезд продолжил движение.

В пресс-службе метрополитена информацию подтвердили и сказали, что, вероятнее всего, животное прошло на станцию «Армейская» вместе с большим количеством пассажиров в час-пик.

«Обычно, в таких случая вызывают службу, которая занимается отловом животных, но мы этого не делали. Собака покинула тоннель сама. На график движения поездов это не повлияло», - рассказали в пресс-службе подземки. 

 

Тэги:  пес, метро, харьков, пассажиры, график, машинист
 
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