09.07.2019 11:15

Пес спрыгнул на рельсы и едва не сорвал график движения электричек в час пик на метро «Армейская» (ФОТО, ВИДЕО)

По словам представителей КП, животное вышло из тоннеля самостоятельно



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В харьковской подземке собака прыгнула с платформы на рельсы. Первыми об этом сообщили пользователи в одном из городских Telegram-каналов.

«Сначала поезд резко затормозил, люди в вагонах едва не упали, а затем начал ехать очень медленно», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что собака сидел на рельсах метро, когда из туннеля выехал поезд. Машинист остановился и попытался с помощью сигнала отогнать собаку, но тот пробег меньше метра и снова лег.

После нескольких неудачных попыток машиниста к делу подключились пассажиры - одному из них удалось отогнать собаку и поезд продолжил движение.

В пресс-службе метрополитена информацию подтвердили и сказали, что, вероятнее всего, животное прошло на станцию «Армейская» вместе с большим количеством пассажиров в час-пик.

«Обычно, в таких случая вызывают службу, которая занимается отловом животных, но мы этого не делали. Собака покинула тоннель сама. На график движения поездов это не повлияло», - рассказали в пресс-службе подземки.