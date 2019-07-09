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09.07.2019  11:45   

«Звездное сияние»: шоколадный наркотик едва не попал к заключенным на Харьковщине (ФОТО)

В Покровском исправительной колонии (№17) пресечена попытка женщины передать своему избраннику наркотики, спрятанные в конфетах.


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Закладка была обнаружена 8 июля 2019.

Благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17)» было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при выдаче посылки, поступившей на имя осужденного Х. от гражданки И., в шоколадных конфетах «Звездное сияние» было обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых свертка с порошком бы илого цвета, неизвестного происхождения.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено Балаклейский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотик, доставка, харьков, полиция, колония
 
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