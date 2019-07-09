09.07.2019 12:25

«А я и так могу» - решил похвастаться водитель и перевернул Mitsubishi на капот (ФОТО)

По итогу пассажирка машины поехала в больницу с травмами и впечатлениями от кульбита



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По сообщению Управлении патрульной полиции в Харьковской области на харьковской окружной дороге водитель иномарки по каким-то причинам не справился с управлением.

Пассажирка авто госпитализирована. Причину ДТП устанавливают следователи.

ДТП произошло утром 9 июля.

По словам очевидцев, автомобиль покидало по отбойникам в километре от перекрестка Леся Сердюка/ Окружная Дорога. Скорее всего водитель уснул за рулем.