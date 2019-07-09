Главная Новости Криминал и происшествия «А я и так могу» - решил похвастаться водитель и перевернул Mitsubishi на капот (ФОТО)
09.07.2019  12:25   

«А я и так могу» - решил похвастаться водитель и перевернул Mitsubishi на капот (ФОТО)

По итогу пассажирка машины поехала в больницу с травмами и впечатлениями от кульбита


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По сообщению Управлении патрульной полиции в Харьковской области на харьковской окружной дороге водитель иномарки по каким-то причинам не справился  с управлением.

Пассажирка авто госпитализирована. Причину ДТП устанавливают следователи.

ДТП произошло утром 9 июля.

По словам очевидцев, автомобиль покидало по отбойникам в километре от перекрестка Леся Сердюка/ Окружная Дорога. Скорее всего водитель уснул за рулем.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, авто, харьков, окружная, mitsubishi
 
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