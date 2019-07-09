Главная Новости Криминал и происшествия Утренний челлендж по кульбитам на дороге подхватил молоковоз
09.07.2019  12:41   

Утренний челлендж по кульбитам на дороге подхватил молоковоз

«Эстафету» по утреннему опрокидыванию авто с окружной подхватили на Немышле


// facebook

«На Велозаводской кто-то не дождался молочка» сожалеют пользователи соцсетей.

Источник:   ХС
 Тэги:  авто, переворот, харьков, дтп, полиция, протокол
 
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