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09.07.2019  12:48   

Минирование. Проверено: в вузах бомб нет (ФОТО)

Специалисты обследовали 4,5 тысячи кв. метров помещений и более 2000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 600 граждан.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию сегодня, 9 июля.
 
На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Информации зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, поиск бомбы, харьков
 
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