09.07.2019 12:48

Минирование. Проверено: в вузах бомб нет (ФОТО)

Специалисты обследовали 4,5 тысячи кв. метров помещений и более 2000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 600 граждан.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию сегодня, 9 июля.

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Информации зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции.